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سياسة

الولايات المتحدة تعلن دعمها لـ"إسبانيا موحدة"

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الوزارة هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية الوزارة هيذر نويرت
28/10/2017

قالت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، إنها تدعم وحدة إسبانيا، مؤكدة أن إقليم كتالونيا جزء داخلي منها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت"، في بيان، إلى أن بلادها "تدعم التدابير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الإسبانية لضمان إسبانيا قوية وموحدة".

وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سعيدة بعلاقات الصداقة مع إسبانيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وواشنطن تريد استمرار هذا التحالف بين البلدين".

وفي وقت سابق الجمعة، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة في الأوساط السياسية الإسبانية.

وردّا على إعلان الاستقلال، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، عزل حكومة كتالونيا ومدراء الشرطة المحلية عن مناصبهم وفقاً للمادة 155 من دستور البلاد.

وأعلن رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم، أن الدول (الـ28) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تعترف باستقلال كتالونيا.
 

المصدر : الأناضول
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