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سياسة|مصر

السيسي يعين رئيسا جديدا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية

حجازي نقل من منصبه رئيسا للأركان إلى منصب استشاري
حجازي نقل من منصبه رئيسا للأركان إلى منصب استشاري
28/10/2017

قال التلفزيون المصري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين الفريق محمد فريد حجازي رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة بدلا من الفريق محمود حجازي.

وقال التلفزيون المصري (السبت) إن السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتعيين محمد فريد حجازي، وهو مساعد سابق لوزير الدفاع، في المنصب مع ترقيته لرتبة فريق.

وأضاف أن السيسي أصدر قرارا جمهوريا كذلك بتعيين الفريق محمود حجازي مستشارا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

ومنذ نحو عام برز الفريق محمود حجازي كمنسق للملف العسكري والسياسي الليبي في الحكومة المصرية.

والوضع الأمني المتردي في ليبيا مثار قلق لمصر التي تخشى من أن يمتد إليها نشاط إسلاميين متشددين ينشطون هناك.

وشغل رئيس الأركان الجديد في السابق منصب الأمين العام لوزارة الدفاع، وقائد الجيش الثاني الميداني، حيث كان المسؤول عن حملة الجيش المصري ضد المسلحين الموالين لتنظيم الدولة في سيناء.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
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