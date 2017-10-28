إسبانيا تقيل قائد شرطة كتالونيا وتتولى حكم الإقليم

أقالت إسبانيا قائد شرطة إقليم كتالونيا جوزيب لويس ترابيرو في إطار تولي حكومة مدريد حكم الإقليم.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي بمنع ترابيرو من مغادرة البلاد وصادرت جواز سفره في إطار تحقيق حول مزاعم عصيان لكنها لم تأمر بإلقاء القبض عليه.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترابيرو لم يصدر أوامر بإنقاذ أفراد في الشرطة الإسبانية كانوا محاصرين داخل مبنى في برشلونة أثناء مسيرات الشهر الماضي.

وقالت وكالة رويترز إن شرطة الإقليم طلبت من أفرادها في مذكرة داخلية التصرف بأسلوب محايد وعدم الانحياز لأي طرف وذلك سعيا لنزع فتيل التوتر.

وجاء في المذكرة "من المرجح أن تزيد التجمعات ومسيرات المواطنين في الإقليم بأسره وسيكون هناك أشخاص لهم آراء مختلفة وعلينا أن نتذكر أن من مسؤوليتنا ضمان أمن الجميع والعمل على أن تمر هذه الأحداث بسلام".

ونقلت الوكالة عن ضباط في شرطة الإقليم والشرطة الإسبانية إنه توجد حالة من انعدام الثقة بين مؤيدي الاستقلال ورافضيه داخل قوة شرطة الإقليم.

واتبعت قوات شرطة الإقليم نهجا أخف بكثير من نهج الشرطة الإسبانية في تطبيق الحظر الذي فرضته مدريد على استفتاء بشأن الاستقلال أجراه الإقليم في أول أكتوبر تشرين الأول.

وأقالت مدريد حكومة كتالونيا وتولت إدارة الإقليم ودعت لانتخابات جديدة بعدما أعلن برلمان كتالونيا الاستقلال.