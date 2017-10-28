أمير قطر: ترمب اقترح عقد اجتماع في كامب ديفيد لحل أزمة الخليج

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقترح عقد اجتماع بكامب ديفيد لأطراف الأزمة الخليجية من أجل إيجاد نهاية للأزمة.

وأضاف أمير قطر – في مقابلة مع قناة "سي بي أس" الأمريكية تبث مساء الأحد- أن الرئيس الأمريكية أخبره بأنه ملتزم بإيجاد نهاية للأزمة الخليجية.

وأضاف الشيخ تميم أنه كان من المفترض أن يعقد اجتماع كامب ديفيد بين قطر ودول الحصار سريعا، لكنه لم يتلق أي رد بهذا الشأن، وذكر الشيخ تميم أن بلاده مستعدة للمشاركة في الاجتماع، وهي التي دعت للحوار منذ البداية لحل الأزمة.

وذكر الشيخ تميم أن ترمب أبلغه بوضوح بأن واشنطن "لا تقبل اقتتال أصدقاء أمريكا فيما بينهم"، في إشارة إلى أطراف الأزمة الخليجية، وأضاف أنه "إذا حدث أي عمل عسكري فإن المنطقة ستقع في الفوضى".

وأوضح أمير قطر أن السبب الحقيقي وراء حصار قطر هو أن دول الحصار لا يعجبها استقلالية بلاده، مشيرا إلى أن قطر تدعو إلى حرية التعبير في المنطقة، وهو ما ترى فيه دول الحصار تهديدا لها، وشدد الشيخ تميم على أن "السيادة خط أحمر ولا نقبل من أي أحد التدخل في سيادتنا". وأضاف أن قطر لن تغلق قناة الجزيرة.