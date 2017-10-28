أردوغان: تركيا بوابة الأمل لجميع المظلومين والمضطهدين في العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تعد اليوم بوابة الأمل لجميع المظلومين والمضطهدين في العالم، وأن هذا الأمر يأتي في مقدمة الأسباب التي تجعلها مستهدفة.

جاء ذلك في رسالة له اليوم السبت، بمناسبة "عيد الجمهورية" الذي تحتفل به تركيا يوم 29 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

وأشار الرئيس التركي إلى أن القوى التي كانت تصف الدولة العثمانية بـ "الرجل المريض"، سعت إلى نهب الإرث العثماني في منطقة الأناضول.

وشدد على أن تلك القوى منيت بهزيمة ساحقة أمام شجاعة وإصرار وكفاح الأهالي في المنطقة.

وتطرق أردوغان بشكل مباشر إلى الجهات التي يعتبر أنها تستهدف تركيا، وهي (تنظيم الدولة- حزب العمال الكردستاني- قوات سوريا الديمقراطية- وحدات حماية الشعب الكردية- جماعة فتح الله غولن) واصفا إياهم بـ"القتلة" ومؤكدا عدم السماح لهم بثتي بلاده عن تحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف: "إننا نواصل مسيرتنا من أجل بلوغ أهدافنا لعام 2023، وسط تصادمات مع بيادق مدفوعة ضد بلادنا تحت ستار عناوين صحفية أو مؤامرات".

وأعرب أردوغان عن اعتزازه بالشعب التركي النبيل الذي يتمتع بالاستقلال والشجاعة والوحدة، مهنئا مواطنيه بمناسبة "عيد الجمهورية".