مقتل شرطي وإصابة 8 في انفجار قنبلة بالبحرين

قالت وزارة الداخلية في البحرين الجمعة إن هجوما نفذه مسلحون استهدف حافلة للشرطة قرب منطقة جدحفص خارج العاصمة المنامة، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ثمانية آخرين.

وأضافت الوزارة أن الهجوم استهدف الحافلة في شارع خليفة بن سلمان وأن "المجموعة الإرهابية" استخدمت قنبلة محلية الصنع.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني "انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة وبدأت بمباشرة عمليات البحث والتحري للكشف عن ملابسات هذه الجريمة الإرهابية والتي توافرت فيها صفة سبق الإصرار والترصد والقبض على العناصر المتورطة بارتكابها وتقديمهم للعدالة".

والواقعة هي الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت الشرطة في المملكة.

وتتهم الحكومة مسلحين شيعة بتنفيذ الهجمات وتقول إنهم يتلقون الدعم من إيران لزعزعة استقرار البلاد الأمر الذي تنفيه طهران.

وأصاب انفجار خمسة من رجال الشرطة هذا الشهر على طريق البديع قرب المنامة بينما كانوا يحرسون موكبا للشيعة أثناء إحياء يوم عاشوراء.