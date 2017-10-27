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سياسة|مصر

مصدر أمني مصري: الداخلية تقتل 12 مسلحا في الواحات

طريق الواحات بمصر
طريق الواحات بمصر
27/10/2017

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الجمعة إن قوات الأمن المصرية قتلت 12 مسلحا في صحراء البلاد الغربية في عملية نفذت بعد هجوم دام استهدف قافلة للشرطة الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى "وجهت الأجهزة الأمنية اليوم (الجمعة) ضربة قوية للعناصر الإرهابية ثأرا لدماء رجالها الذين استشهدوا الأسبوع الماضي بطريق الواحات".

وأضاف المصدر في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن 12 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة قتلوا صباح اليوم في اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن بالكيلو 175 بطريق الواحات بنطاق محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى استمرار عمليات التمشيط بمحيط المنطقة لضبط كافة العناصر الإرهابية.

وأوضح أن معلومات كانت قد توافرت لقطاع الأمن الوطني مفاداها تواجد عدد من العناصر الإرهابية بأحد "المدقات الجبلية" المتاخمة للكيلو 175 بطريق الواحات حيث تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه مأمورية من قطاعات الأمن الوطني والأمن المركزي والأمن العام إضافة إلى العمليات الخاصة للقبض على تلك العناصر.

وأشار المصدر إلى أنه لدى وصول القوات إلى المنطقة المشار إليها استشعرت تلك العناصر الإرهابية وجودها وبادرت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، ما اضطر القوات إلى الاشتباك معهم ومبادلتهم إطلاق النيران، حيث أسفرت الاشتباكات عن مقتل 12 من العناصر الإرهابية وضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة بحوزتهم.

والسبت الماضي علنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلا عن مقتل وإصابة 15 "إرهابيًا"، ذلك في اشتباكات جرت بمنطقة الواحات (غرب القاهرة).

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة أنباء الشرق الأوسط
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