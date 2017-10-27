كتالونيا تعلن الاستقلال ومدريد تقر حكمها المباشر للإقليم

فوض مجلس الشيوخ الإسباني (الجمعة) الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.

ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في الإقليم.

وكان برلمان إقليم كتالونيا أعلن اليوم الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل.

وقالت رئيسة البرلمان إن البرلمان المؤلف من 135 عضوا وافق على إعلان الاستقلال بتأييد 70 صوتا مقابل اعتراض عشرة وامتناع اثنين عن التصويت.