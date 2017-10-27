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سياسة

غابرييل: الإفراج عن ألماني بتركيا مؤشر على تحسن العلاقات

الرئيس التركي ووزير الخارجية الألماني
الرئيس التركي ووزير الخارجية الألماني
27/10/2017

قال وزير خارجية ألمانيا زيغمار غابرييل إن قرار تركيا الإفراج عن ناشط حقوقي ألماني مؤشر على تحسن العلاقات بين الدولتين، مضيفا أن بلاده تريد الحرية لجميع مواطنيها المعتقلين في تركيا.

وبيتر ستودنر الذي أطلق سراحه الأربعاء واحد من 12 ألمانيا يحمل بعضهم الجنسية التركية أيضا ألقي القبض عليهم في تركيا خلال الشهور الماضية ما أدى إلى تأزم العلاقات التي كانت قد تدهورت بسبب انتقادات ألمانيا للاعتقالات الجماعية التي حدثت في تركيا بعد محاولة انقلاب وقعت العام الماضي.

وأبلغ ركاب كانوا مع ستودنر على متن الطائرة التي أقلته من تركيا رويترز أنه عاد إلى برلين أمس ورافقته الشرطة الألمانية لدى نزوله من الطائرة.

وقال غابرييل لمجلة دير شبيغل الخميس "هذه أول علامة على التحسن لأن تركيا أوفت بجميع التزاماتها (في قضية ستودنر)" مضيفا أن المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر توسط لإطلاق سراحه.

وقالت المجلة إن شرودر سافر إلى تركيا في 25 من سبتمبر/أيلول لبحث قضية المعتقلين الألمان مع الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال غابرييل "الآن علينا العمل لإطلاق سراح المعتقلين الآخرين".

وما زال 11 ألمانيا يحمل أربعة منهم الجنسية التركية أيضا محتجزين في تركيا.

المصدر : الألمانية
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