عاملة تقاضي زوجة نتنياهو بتهمة التنكيل

تقدمت عاملة سابقة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعوى قضائية ضد عقيلة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتهمة التنكيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية (الجمعة) إن العاملة المتدينة ذات الـ (24عاما)، تقدمت بدعواها ضد سارة نتنياهو (الخميس).

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملة، التي لم يتم نشر اسمها، قالت في دعواها إلى محكمة العمل الإسرائيلية إن ساره نتنياهو نكلت بها وأهانتها لدرجة أنها أوشكت على ضربها.

وطبقا للصحيفة فإن المشتكية عملت في قسم النظافة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل شهرين فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاملة طلبت تعويضات بقيمة 225 ألف شيكل (64 ألف دولار أمريكي).

كما أشارت إلى أنه طبقا للدعوى فإن ساره نتنياهو طلبت من العاملة الالتزام بعدم الخروج في إجازة أو أخذ أيام مرضية حتى لو مرضت وأن تمتنع عن الغياب حتى لو كان أطفالها مرضى.

وذكرت الصحيفة أن سارة ألزمت العاملة بوضع ملابسها في أكياس معقمة، وغسل ملابسها يوميا في منزلها، بدعوى عدم نقل العدوى إلى أبناء نتنياهو.

واستنادا إلى الدعوى فإن سارة طلبت من العاملة أن تغسل يديها قرابة 100 مرة يوميا بماء ساخن.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن الحديث يدور عن محاولة ابتزاز بواسطة ترويج لأكاذيب، مشيرا إلى أن زوجته كانت برفقته في جولة في أمريكا اللاتينية ونيويورك خلال الفترة التي عملت فيها العاملة ما يعني أنها عملت لأيام قليلة فقط خلال وجود عقيلته.

يذكر أن ساره نتنياهو تخضع للتحقيق من قبل الشرطة الإسرائيلية بتهمة إساءة إدارة منزل رئيس الوزراء.