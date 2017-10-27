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سياسة

شاهد: رجل يحول نافورة إيطالية تاريخية إلى اللون الأحمر

27/10/2017

تحولت نافورة تريفي التاريخية، أحد أكبر المقاصد السياحية في إيطاليا إلى اللون الأحمر (الخميس) بعدما ألقى شخص صبغة في الحوض الرئيسي.

وقال بيان لمكتب رئيس البلدية في العاصمة الإيطالية روما، إن الشرطة اعتقلت الرجل وإن مسؤولي المدينة يجرون تقييما لمعرفة ما إذا كانت أي أضرار قد لحقت بهذا الأثر الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.

ويشيع اعتقاد بأن إلقاء عملات معدنية في مياه النافورة يضمن للزائر العودة ثانية إلى المدينة.

وقال "لوكا برغامو" نائب رئيس البلدية إن مثل هذه الأعمال تنم عن جهل وافتقار تام للحس الحضاري.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الجاني هو الشخص نفسه الذي ألقى صبغة حمراء في النافورة في 2007 احتجاجا على التكلفة التي تحملتها المدينة لاستضافة مهرجان سينمائي دولي.

ويوم الخميس هو أول أيام مهرجان روما السينمائي للعام 2017. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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