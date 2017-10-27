راخوي يقيل حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات مبكرة في الإقليم

أقالت إسبانيا اليوم الجمعة حكومة إقليم كتالونيا وحلت البرلمان هناك ودعت لإجراء انتخابات مبكرة في الإقليم في 21 ديسمبر كانون الأول في محاولة لإنهاء أسوأ أزمة سياسية تمر بها إسبانيا

وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي في خطاب بثه التلفزيون "نعتقد أن من الملح الاستماع لمواطني كتالونيا.. لهم جميعا.. حتى يتسنى لنا اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم وحتى لا يتمكن أي شخص من التصرف خارج إطار القانون نيابة عنهم".

وكان مجلس الشيوخ الإسباني فوض (الجمعة) الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.

وكان برلمان إقليم كتالونيا أعلن اليوم الاستقلال عن إسبانيا في تصويت مثير للجدل.