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سياسة

تقرير دولي يحمل النظام السوري مسؤولية هجوم خان شيخون

طفل ملقى على الأرض جراء هجوم بالغاز على منطقة خان شيخون في الرابع من أبريل
طفل ملقى على الأرض جراء هجوم بالغاز على منطقة خان شيخون في الرابع من أبريل
27/10/2017

حمل تقرير أرسل إلى مجلس الأمن الدولي (الخميس) النظام السوري المسؤولية عن هجوم كيماوي على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة أودى بحياة العشرات في أبريل/ نيسان الماضي.

وذكر التقرير الذي أعدته آلية التحقيق المشتركة التي شكلتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن "الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017".

وأوضح التقرير أن استمرار استخدام الأسلحة الكيماوية بما في ذلك من جانب أطراف غير حكومية مثير للقلق بشدة.

وتوصلت آلية العمل المشتركة بالفعل إلى أن القوات الحكومية السورية مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور في 2014 و2015.

وكان مجلس الأمن الدولي أنشأ آلية التحقيق المشتركة بالإجماع عام 2015 وجدد تفويضها لعام آخر في 2016. وينتهي تفويضها في منتصف نوفمبر /تشرين الثاني واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الثلاثاء ضد مقترح لمد أجل التفويض.

ونتيجة للهجوم نفذت الولايات المتحدة ضربة صاروخية على قاعدة جوية سورية قالت واشنطن إنها استخدمت في شن الهجوم بالغاز السام.

وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة في بيان "مرة أخرى نرى تأكيدا مستقلا لاستخدام نظام الأسد الأسلحة الكيماوية".

وأضافت أنه يجب أن يبعث مجلس الأمن الدولي برسالة قوية مفادها أنه لا تهاون مع استخدام أي طرف للأسلحة الكيماوية وأنه يجب أن يقدم دعمه الكامل للمحققين المحايدين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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