ترمب يعلن حالة طوارئ صحية في أمريكا بسبب تفشي الأفيون

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حالة طوارئ صحية في البلاد بسبب تفشي تعاطي الأفيون، الذي وصفه بأنه "عار" و"مأساة إنسانية" في الولايات المتحدة.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض (الخميس) إن مواجهة إدمان الأفيون "ستتطلب كل جهد منا، كما سيتطلب منا أن نواجه الأزمة بكل تعقيداتها الحقيقية".

وأضاف ترمب أن الحكومة الفيدرالية ستعمل على تطوير مسكنات آلام لا تؤدي للإدمان، كما تعهد بإقامة دعاوى قضائية ضد من سماهم "الفاعلين السيئين" المتسببين في انتشار الأفيون.

وكان ترمب قد أعلن في أغسطس/آب أن تفشي المواد الأفيونية يمثل حالة طوارئ وطنية، متعهدا بالانتصار في المعركة على مخدر الأفيون في بلاده.

ومن شأن إعلان حالة الطوارئ تخصيص أموال اتحادية للتعامل مع الأزمة.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة ليس أمامها بديل عن وقف تفشي استخدام الأفيون، الذي يتسبب في وفاة أكثر من 100 أمريكي يوميا.

وكانت لجنة شكلها ترمب لدراسة الإفراط في استخدام الأفيون حثته في أغسطس/آب على إعلان حالة طوارئ وطنية لمعالجة ما وصفتها بأزمة الأفيون، وقدرت عدد ضحاياها بما يقارب عدد ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وتشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن المواد الأفيونية مسؤولة عن 33 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة في 2015، وهو أحدث عام تتوافر بياناته وتظهر التقديرات ارتفاعا مطردا في معدل الوفيات بسببها.

ونقلت اللجنة بيانات للحكومة تظهر أن الجرعات الزائدة من الأفيون زادت إلى أربعة أمثالها منذ عام 1999 وأن قرابة ثلثي الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة مرتبطة بمواد أفيونية مثل الهيروين ومسكنات آلام قوية مثل بيركوسيت وأوكسيكونتين وفنتانيل.