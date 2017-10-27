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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يأمر بنشر آلاف الوثائق الخاصة باغتيال كنيدي

الرئيس الأمريكي جون كنيدي
الرئيس الأمريكي جون كنيدي
27/10/2017

قال مسؤولون كبار بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر الخميس بنشر بعض الوثائق السرية المتصلة باغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1963.

لكن ترمب قرر حجب بعض الوثائق لمزيد من المراجعة بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

ترمب يأمر بنشر آلاف الوثائق الخاصة باغتيال كنيدي

ويعني قرار ترمب أن الأرشيف الوطني الأمريكي سينشر قريبا 2800 وثيقة كانت سرية فيما سبق يتبعها المزيد من الوثائق. وذكر المسؤولون أنه أمر بإجراء مراجعة لمدة 180 يوما حتى تدرس الوكالات الحكومية مرة أخرى الوثائق المتبقية وتشرح أسباب حجبها.

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا إلى صحفيين وطلبوا عدم نشر أسمائهم أن ترمب لم يكن يريد الموافقة على طلبات الوكالات الحكومية بحجب آلاف الوثائق لكنه في النهاية شعر أنه ليس لديه خيار سوى الاستجابة لطلباتها.

وقال مسؤول "يريد الرئيس ضمان الشفافية الكاملة ويتوقع من الوكالات… التصريح بنشر هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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