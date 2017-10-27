الكرملين: أمريكا وراء حظر تويتر إعلانات إعلام روسي

قال الكرملين إن الحظر الذي فرضه تويتر على إعلانات وسائل إعلام روسية كان مدفوعا "بالتحامل الشديد" من واشنطن على موسكو ويعد سابقة مقلقة من الشركة أن تعامل عملاءها من دون مساواة.

واتهمت شركة تويتر يوم الخميس وسيلتي إعلام روسيتين هما "روسيا اليوم" و"سبوتنيك" بالتدخل في الانتخابات الأمريكية التي جرت في 2016 وحظرت نشرهما إعلانات على شبكتها، وذلك بعد انتقادات من الولايات المتحدة لشبكة التواصل الاجتماعي بعدم بذل ما يكفي لمنع التدخلات الدولية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الجمعة: "لا نزال نأمل في أن تجد الشركة في النهاية أنه من الضروري تحليل الموقف بالتفصيل وأن تصل في النهاية إلى نتيجة هي أنه لا يجب تصنيف عمل وسائل الإعلام الحرة، وروسيا اليوم وسبوتنيك جزء منها بالتأكيد، على أنه تدخل في العملية الانتخابية بالولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى".

كما قال بيسكوف إن احتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا يثير القلق ويعكس موقف واشنطن غير الودي إن لم يكن العدائي تجاه موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس إنها بدأت متأخرة إبلاغ الكونغرس وآخرين بشأن مجموعات مرتبطة بالمخابرات الروسية وقطاعات دفاعية تنفيذا لقانون صدر في 2017 يشدد العقوبات على روسيا.