العبادي يأمر بوقف العمليات العسكرية مدة 24 ساعة ضد الأكراد

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بيان اليوم (الجمعة) إنه أمر بإيقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة ضد القوات الكردية في شمال العراق.

وقال البيان إن الخطوة تهدف "لفسح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها وكذلك في فيشخابور والحدود الدولية فورا وذلك لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد".

وكانت حكومة بغداد اتخذت مجموعة من الإجراءات العقابية ضد أربيل بعد الاستفتاء الذي اجرته على الاستقلال عن بغداد في 25 من أيلول/سبتمبر، بينها غلق المجال الجوي على مطاري الإقليم.

كما شنت القوات العراقية حملة عسكرية لاستعادة مناطق يسيطر عليها إقليم كردستان

وبادرت حكومة إقليم كردستان الأربعاء تجاه بغداد، عارضة تجميد نتائج الاستفتاء، بعد الخسارة التي تعرضت لها على الأرض والضغوط السياسية الداخلية والدولية.

غير أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفض هذا المقترح، قائلا "نحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".