البث الحي
سياسة|ألمانيا

الحكومة الألمانية تحقق في مزاعم إجبار اللاجئين على الدعارة

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
27/10/2017

قال الناطق باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت إن الحكومة تتعامل بجدية مع مزاعم قيام عناصر شركات أمن مكلفة بحماية دور استقبال للمهاجرين، بتحريض لاجئين بينهم قاصرون، على الدعارة.

وأضاف، الحكومة الألمانية تتعامل بجدية مع مزاعم تناقلتها وسائل إعلام محلية، مشددا على ضرورة التحقيق بشكل ملموس في هذه المزاعم التي ساقها التلفزيون الألماني الثاني (ZDF).

وأفاد التلفزيون المذكور، الثلاثاء الماضي، أن عناصر الشركات الأمنية المكلفة بحماية دور استقبال للمهاجرين تديرها بلدية برلين، حرضوا لاجئين وخصوصا قاصرين على ممارسة الدعارة.

وتابع الناطق باسم الحكومة، علينا التأكد من حقيقة هذه الأقاويل، ومعرفة ما إذا كانت دور الرعاية المذكورة، والقائمون على شركات الأمن المعنية بحمايتها، لهم صلة بهذا الأمر أم لا.

وأضاف، ليس من المقبول استغلال الحاجة المادية للاجئين والمهاجرين. فإن إجبارهم على الدعارة أمر مستهجن.

وجمعت القناة الألمانية، في تقرير لها، شهادات مهاجرين وعناصر أمن يعملون في مأوى للمهاجرين في فيلمرسدورف جنوب غربي برلين أكدت هذه الأعمال.

وقال عنصر أمن بإحدى دور الرعاية، تمت استضافته خلال برنامج (فرونتال21) بالقناة، إن عناصر الأمن يحرضون اللاجئين، وبينهم قاصرون، على ممارسة الدعارة بمقابل مادي.

وأوضح أن من يحرضون اللاجئين على الدعارة شكلوا شبكة يستخدمون فيها اللاجئين، خصوصا من الشباب مشيرًا أن أعمار الضحايا تبدأ من سن 16 عامًا، وكلما كانوا أصغر سنا ارتفعت التسعيرة.

عنصر أمن آخر شارك في نفس البرنامج، قال إنه كان يتقاضى 20 يورو على كل لاجئ ينجح في دفعه لممارسة الدعارة.

طالب لجوء أفغاني، يبلغ من العمر 20 عامًا، أكد المزاعم، وقال إن عنصر أمن طلب منه ممارسة الدعارة مع نساء مقابل تقاضى 30 أو 40 يورو، مشيرًا إلى أنه اضطر لفعل ذلك كي يبقى على قيد الحياة، وأنه يشعر بالخجل جرّاء ذلك.

إلكا بريتنباك، وزيرة الشؤون الاجتماعية والإدماج، في برلين، قالت في تصريح للقناة الألمانية، حتى الآن لا توجد أدلة ملموسة بشأن هذه الحوادث، لكن على الشرطة ومكتب المدعي العام التحقيق فيها.

وأوضحت أنها دائما ما تعارض إجبار البشر على ممارسة الدعارة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)