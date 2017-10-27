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سياسة

التحالف بقيادة أمريكا يعترف بقتل 51 مدنيا آخرين في سوريا والعراق

غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
غارات للتحالف الدولي على الموصل في العراق
27/10/2017

اعترف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم الدولة الخميس، بمقتل 51 مدنيا آخرين في ضربات بالعراق وسوريا ما يرفع عدد المدنيين الذين قتلوا منذ عام 2014 إلى 786.

وقال التحالف في بيان أنه فحص في سبتمبر/ أيلول 127 تقريرا وأن 51 حالة وفاة إضافية حدثت في 16 واقعة تعود إلى فبراير/ شباط اعتبرها موثوقا بها.

ويقل الإحصاء الرسمي للتحالف بفارق كبير عن تقديرات المنظمات الخارجية، وتقول جماعة (إيروورز) لمراقبة تداعيات الحرب إن 5 آلاف و637 مدنيا على الأقل قتلوا في ضربات التحالف.

وشنت القوات العراقية الخميس هجوما لطرد تنظيم الدولة من آخر رقعة من الأراضي الخاضعة لسيطرته في العراق وقال جيش النظام السوري وحلفاؤه إنهم يعتزمون التقدم نحو آخر معقل"للمتشددين" في سوريا.

ويستهدف الهجومان المنفصلان على جانبي الحدود العراقية السورية إلى توجيه ضربة أخيرة لتنظيم الدولة مع فقدان التنظيم لمدينتي الموصل والرقة ومساحات أخرى من الأراضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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