التحالف العربي يعلن سقوط صاروخ على نجران أطلقه حوثيون

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من داخل اليمن على مجمع سكني في نجران جنوبي السعودية

ما أسفر عن وقوع حريق بالموقع وإصابة طفيفة لأحد العمال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الرسمي للتحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه "في تمام الساعة (01:17) من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي، ما يعادل 22:17 من مساء الخميس بتوقيت غرينيتش) تم إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة".

وأفاد المالكي أن "الصاروخ كان باتجاه إحدى القرى الحدودية التابعة لمنطقة نجران وتم إطلاقه لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان"

وأوضح أن " الصاروخ سقط على مجمع سكني يسكنه عدد من العمال المقيمين وتابع لإحدى الشركات الوطنية، مما أسفر عن وقوع حريق بالموقع تمت السيطرة عليه، ونتج عن ذلك خسائر بالممتلكات الخاصة وإصابة طفيفة لأحد العمال"

ويشهد اليمن، منذ أكثر من عامين ونصف، حربا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.