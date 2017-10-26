وقفة احتجاجية بنيويورك رفضا لوجود أوركسترا إسرائيلي

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية الأربعاء، وقفة احتجاجية رافضة لوجود فرقة الأوركسترا الفيلارمونية الإسرائيلية، بالمدينة.

ونظم الوقفة عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان، الرافضين لاحتلال الأراضي الفلسطينية، ومنها حملة "عدالة" "Adalah-NY" لمقاطعة إسرائيل، أمام قاعة كارنيغي الشهيرة للاحتفالات بنيويورك.

وقام المحتجون بعزف قطعة موسيقية حملت عنوان "موسيقى ضد الاحتلال" كرد فعل رافض لوجود الأوركسترا الإسرائيلي.

وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها عبارات رافضة لوجود الأوركسترا، من قبيل "قاطعوا الأوركسترا الفيلارمونية الإسرائيلية" و"بدون عدالة لن يكون هناك فيلارموني".

وعلى هامش الفعالية، قال الناشط الحقوقي، باتريك كانورس، إن الأوركسترا المذكورة، تدعم العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي، كما أنها تخدم إسرائيل بكونها سفير ا ثقافيا لها.

أما ريهام البرغوثي، التي أطلقت حملة لتطبيق عقوبات على إسرائيل بسب سياسات الاحتلال التي تنتهجها، فقالت إن الفرقة الإسرائيلية شريك لدولتها في الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين.

وكتبت حملة Adalah-NY وموقع Arab America على صفحتيهما الإلكترونيتين "نحن نستجيب لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني إلى مقاطعة المؤسسات الثقافية المتواطئة في الفصل العنصري و قمع إسرائيل المنهجي للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كمواطنين غير متكافئين لهم أكبر الحق في العودة إلى وطنهم".

وقالتا إنهما ستنظمان احتجاجات في مدن أخرى ضد الفرقة التي تُعتبر سفيرا ثقافيا لإسرائيل وتلعب دورا عموميا في الدعاية الرسمية لتل أبيب التي تستخدم الفن والموسيقى لتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.