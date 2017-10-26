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سياسة|تايلاند

شاهد: مراسم إحراق جثمان ملك تايلاند

26/10/2017

وسط قرع الطبول والتحية بطلقات المدفعية بدأت تايلاند اليوم الخميس مراسم باذخة لإحراق جثمان الملك الراحل بوميبون أدولياديج.

واحتشد عشرات الآلاف من المشيعين في شوارع بانكوك لمتابعة موكب الجنازة بينما كست الزهور المخملية الصفراء المباني الواقعة في مسارها عشية إحراق الجثمان.

واتشح المشيعون بالسواد وقضوا ليلتهم على حشيات بلاستيكية رقيقة على الأرصفة قرب القصر الكبير في العاصمة التايلاندية حتى يتسنى لهم تأمين موقع من أجل رؤية الموكب جيدا.

ونُقل جثمان الملك الراحل، المسجى في القصر منذ رحيله قبل عام، إلى المنطقة المخصصة لإحراقه مساء الأربعاء.

ووصل الملك الجديد ماها فاجيرالونكورن الابن الوحيد للملك بوميبون إلى القصر الكبير بصحبة ابنتيه وابنه الصغير.

وقال المسؤولون القائمون على مراسم الجنازة إن نحو 110 آلاف من الجماهير تجمعوا قرب منطقة الإحراق وإن 200 ألف آخرين تجمعوا في المناطق المحيطة في وسط المدينة.

وذكر المسؤولون أنه تم تخصيص مبلغ 90 مليون دولار للجنازة التي لم يسبق لها مثيل في تايلاند.

وتوفي الملك بوميبون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن 88 عاما بعد أن حكم البلاد لسبعة عقود. ولعب دورا محوريا في الحفاظ على الاستقرار خلال سنوات الاضطراب السياسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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