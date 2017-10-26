شاهد: لحظة انفجار قنبلة استهدفت عضوا بالبرلمان الأوكراني

أظهرت كاميرات مراقبة لحظة انفجار قنبلة استهدفت عضوا بالبرلمان الأوكراني، وأدت إلى إصابته ومقتل حارسه الشخصي.

وقال جهاز أمن الدولة الأوكراني إن مجهولين قاموا بتلغيم دراجة نارية انفجرت عندما كان النائب إيهور موسيتشوك، العضو عن "الحزب الراديكالي" المعارض، يغادر مقر محطة تلفزيونية في العاصمة كييف مساء الأربعاء.

ولم يتعرض موسيتشوك لإصابات خطيرة في الانفجار، لكن حارسه الشخصي وأحد المارة قتلا نتيجة التفجير.

ووصف المحققون في أوكرانيا الحادث بالإرهابي، وقالوا إنهم يدرسون العديد من الدوافع.

وقال بافلو كونونينكو نائب المدعي العام في كييف، للصحفيين إن تورط روسيا أحد الدوافع المحتملة التي يجري التحقيق فيها.

ومنذ بدء القتال مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014، ازداد عدد الحوادث التي تضمنت استخدام متفجرات خارج مناطق الصراع لكن تفجير مركبات في العاصمة نادر نسبيا.

وقال الكرملين الخميس إن الاتهامات الموجهة لروسيا بالتورط في تدبير انفجار كييف لا أساس لها.

وأضاف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: "ما من شك أن هذه مؤشرات جديدة على تلك الحملة المناهضة لروسيا التي اجتاحت للأسف أوكرانيا وكييف".

ومنذ بدء القتال مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014، ازداد عدد الحوادث التي تضمنت استخدام متفجرات خارج مناطق الصراع لكن تفجير مركبات في العاصمة نادر نسبيا.