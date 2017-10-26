شاهد: إصابة نائب أوكراني ومقتل حارسه في محاولة اغتيال بكييف

أصيب نائب أوكراني قومي بجروح وقتل حارسه الشخصي في انفجار عبوة ناسفة في كييف مساء الأربعاء، في هجوم أكد حزبه أنه "محاولة اغتيال" تقف وراءها روسيا.

وقالت محطة إسبرسو التلفزيونية في كييف إن الانفجار وقع أمام استديوهاتها في كييف لدى خروج النائب إيغور موسيتشوك (45 عاما) منها بعد إجرائه مقابلة تلفزيونية، مشيرة إلى أن العبوة الناسفة كانت موضوعة بجانب دراجة نارية وانفجرت لدى مرور النائب.

من جهته، أعلن وزير الداخلية أن الانفجار أسفر عن إصابة النائب و3 أشخاص آخرين توفي أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، وما لبث أن أعلن الحزب الراديكالي أن القتيل هو الحارس الشخصي للنائب وهو في الثلاثين من العمر.

ولم يوضح وزير الداخلية ما إذا كان يعتبر ما جرى محاولة اغتيال فعلا أم لا.

وقال زوريان شكيرياك المستشار بوزارة الداخلية الأوكرانية على فيسبوك إن عضو البرلمان الأوكراني إيغور موسيتشوك والمحلل السياسي فيتالي بالا أصيبا في الانفجار، ونقلا سريعا إلى المستشفى فيما انتقل المحققون لموقع الحادث"، لكنه لم يحدد مدى خطورة الإصابة.

وكان موسيتشوك سجن من 2011 وحتى 2014 بتهمة الانتماء إلى مجموعة "إرهابية" قومية متشددة، لكنه استعاد حريته بعد ثورة فبراير/شباط 2014 الموالية لأوربا.

والحزب الراديكالي هو حاليا جزء من المعارضة مع أنه تعاون في السابق مع الحكومة.

وهذا ليس التفجير الأول من نوعه في كييف، إذ سبق أن شهدت العاصمة الأوكرانية اغتيالات ومحاولات اغتيال عديدة استهدفت سياسيين وصحفيين.

وفي مارس/آذار اغتيل النائب الروسي السابق والمعارض البارز للكرملين دنيس فورونينكوف في وضح النهار في كييف بعدما انتقل إليها للإقامة فيها بصورة دائمة.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وكييف إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين الانفصاليين في النزاع في شرق أوكرانيا والذي راح ضحيته أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاعه في عام 2014.