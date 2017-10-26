شاهد: آلاف المحتجين في كتالونيا تأييدا للانفصال عن إسبانيا

شارك آلاف الطلاب في مسيرة احتجاجية إلى مقر حكومة إقليم كتالونيا في مدينة برشلونة اليوم الخميس للإعلان عن تأييدهم للانفصال عن إسبانيا.

وتأتي المسيرة بالتزامن مع إعلان رئيس الإقليم كارلس بوغديمونت عدم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال بوغديمونت إن قراره جاء لأنه لم يحصل على ضمانات كافية من الحكومة المركزية على أن الخطوة ستوقف فرض الحكم المباشر على الإقليم.

وأضاف أن الأمر يرجع الآن لبرلمان كتالونيا للمضي قدما في تفويض للانفصال عن إسبانيا بموجب نتيجة الاستفتاء الذي جرى في الأول من أكتوبر تشرين الأول.

والدعوة إلى الانتخابات المبكرة قد تعزز من تفويض بوغديمونت إذا ما فازت الأحزاب المؤيدة للانفصال لكنها قد تكون سببا في رحيله إذا فازت الأحزاب المعارضة للانفصال.

وقد تزيد الانتخابات أيضا من الانقسامات داخل معسكر الانفصاليين وتقضي على الحملة الحالية.