البث الحي
سياسة

رئيس الوزراء العراقي: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
26/10/2017

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس رفضه نتائج الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان الشهر الماضي للانفصال عن العراق.

وقال خلال جلسة مباحثات رسمية في طهران مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري :"لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".

وأضاف أن "إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حربا ضد تنظيم الدولة وبعد أن توحدنا لقتال التنظيم وحذرنا من إجرائه، لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصارا لجميع العراقيين".

وكانت حكومة إقليم كردستان طرحت مساء الثلاثاء مبادرة شملت تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.

وقال العبادي في إيران إن "تعزيز العلاقات بين العراق وإيران مهم ليس لنا فقط وإنما لعموم المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها … ونحن ندعو إلى التعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا وإنهاء التدخلات التي أدت إلى المزيد من الدمار والضحايا".

من جهته، هنأ جهانغيري العبادي على "الانتصارات التي تحققها القوات العراقية بتحرير المدن من تنظيم الدولة"، وأضاف :"وكذلك نهنئكم بنجاحكم في حفظ وحدة العراق وسيادته، وسنواصل دعم العراق والمساهمة ببنائه واستقراره".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)