رئيس الوزراء العراقي: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء

جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الخميس رفضه نتائج الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان الشهر الماضي للانفصال عن العراق.

وقال خلال جلسة مباحثات رسمية في طهران مع نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري :"لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور".

وأضاف أن "إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حربا ضد تنظيم الدولة وبعد أن توحدنا لقتال التنظيم وحذرنا من إجرائه، لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصارا لجميع العراقيين".

وكانت حكومة إقليم كردستان طرحت مساء الثلاثاء مبادرة شملت تجميد نتائج عملية الاستفتاء التي أجريت في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي.

وقال العبادي في إيران إن "تعزيز العلاقات بين العراق وإيران مهم ليس لنا فقط وإنما لعموم المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها … ونحن ندعو إلى التعاون وتبادل المصالح لخدمة شعوبنا وإنهاء التدخلات التي أدت إلى المزيد من الدمار والضحايا".

من جهته، هنأ جهانغيري العبادي على "الانتصارات التي تحققها القوات العراقية بتحرير المدن من تنظيم الدولة"، وأضاف :"وكذلك نهنئكم بنجاحكم في حفظ وحدة العراق وسيادته، وسنواصل دعم العراق والمساهمة ببنائه واستقراره".