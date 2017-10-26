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سياسة|مصر

رئيس البرلمان المصري في زيارة للكونغرس الأمريكي

على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري - أرشيفية
على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري - أرشيفية
26/10/2017

يتوجه وفد برلماني برئاسة "على عبد العال" رئيس مجلس النواب، صباح غد الجمعة، للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى زيارة لمدة 6 أيام.

وتتضمن الزيارة عدة محاور، وهى لقاءات مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاءات مع غرفة التجارة الأمريكية، كما يلتقى الوفد مع مسئولي معهد الشرق الأوسط.

كما يعقد الوفد سلسلة من اللقاءات بالكونغرس الأمريكي بغرفتيه، حيث يلتقى الوفد مع رئيس مجلس النواب الأمريكي "بول رايان"، ورؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والموازنة، وكذلك زعماء الأغلبية والأقلية بمجلس النواب الأمريكي.

ويضم الوفد "أحمد سعد" أمين عام المجلس و"محمد السويدي" رئيس ائتلاف دعم مصر والنائب "طارق رضوان" رئيس لجنة العلاقات الخارجية، و"حسين عيسى" رئيس لجنة الخطة والموازنة والنائبة "ماريان عازر"، والنواب "كريم درويش" و"محمد السلاب" و"عمرو صدقي".

وتعد هذه الزيارة الثانية لبرلمانيين مصريين عقب زيارة وفد مجلس النواب المصري للكونغرس في يونيو الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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