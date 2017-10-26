ترمب: روسيا تضر بالجهود الأمريكية بشأن الأزمة في كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأربعاء إن روسيا تضر بجهود الولايات المتحدة الرامية لتخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية بينما تبدي الصين تعاونا.

وفي مقابلة مع قناة فوكس بيزنس قال ترمب إنه لو كانت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أفضل لأصبح حل الأزمة النووية الكورية الشمالية أكثر سهولة.

وعن الوضع في كوريا الشمالية قال ترمب "الصين تساعدنا لكن روسيا ربما تفعل العكس وتضر بما نحققه".

وتصاعد التوتر نتيجة إجراء كوريا الشمالية عددا من التجارب الصاروخية كما تبادل ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التصريحات اللاذعة.

ويحث ترمب الصين على المساعدة في كبح البرنامج النووي الكوري الشمالي. وتمثل الصين، الحليفة الكبيرة الوحيدة لبيونغ يانغ أكثر من 90% من حجم التجارة مع الدولة المنعزلة.

وقال الرئيس في تغريدة إنه تحدث إلى الرئيس شي جين بينغ يوم الخميس وإنهما ناقشا قضية كوريا الشمالية في معرض حديثهما.

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا بسبب مزاعم عن تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي وضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمها للحكومة السورية.