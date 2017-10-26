العراق يبدأ عملية عسكرية لاستعادة منطقة حدودية بغرب البلاد

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت مبكر اليوم الخميس بدء عملية لاستعادة بلدتي القائم وراوة بغرب البلاد قرب الحدود السورية من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتمثل البلدتان آخر رقعة من أراضي العراق لا تزال تحت سيطرة التنظيم المسلح.

ويسيطر مقاتلو التنظيم أيضا على أجزاء من الجانب السوري من الحدود، لكن المنطقة الواقعة تحت أيديهم آخذة في التقلص مع تراجعهم أمام قوتين مهاجمتين إحداهما قوات سوريا الديمقراطية التي تمثل وحدات حماية الشعب الكردية قوامها الأساسي وتدعمها الولايات المتحدة، وقوات الحكومة السورية المتحالفة مع فصائل شيعية خارجية تدعمها إيران وروسيا.

وشهدت "دولة الخلافة" التي أعلنها "تنظيم الدولة الإسلامية" عبر حدود سوريا والعراق انهيارا فعليا في يوليو/تموز عندما سيطرت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة على الموصل معقل التنظيم الرئيسي بالعراق خلال معركة صعبة استمرت تسعة أشهر.

أما الرقة، معقل التنظيم في سوريا، فقد سقطت الأسبوع الماضي في أيدي القوات المدعومة من الولايات المتحدة.