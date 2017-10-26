البث الحي
سياسة

إسرائيل مستعدة للعمل العسكري لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتس
26/10/2017

قال وزير المخابرات الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" اليوم الخميس إن بلاده مستعدة للجوء إلى عمل عسكري لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أبدا.

جاء تصريح الوزير الإسرائيلي أثناء زيارته اليابان حيث يسعى لحشد الدعم لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأكثر تشددا إزاء إيران.

وقال ترمب يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول إنه لن يصادق على التزام إيران بالاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي، والذي وقعه سلفه باراك أوباما، مما يعطي مهلة لمدة 60 يوما للكونغرس لإعادة فرض عقوبات على طهران.

وقال كاتس في مقابلة في طوكيو "إذا لم تمنع الجهود الدولية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هذه الأيام إيران من اكتساب قدرات نووية فستتحرك إسرائيل بنفسها عسكريا".

وأضاف "هناك تعديلات يمكن إدخالها (على الاتفاق) لضمان عدم اكتسابهم القدرة على امتلاك سلاح نووي أبدا".

وقامت إسرائيل من قبل بتحركات أحادية دون موافقة حليفتها الولايات المتحدة شملت ضربات جوية لموقع يشتبه أنه مفاعل نووي في سوريا في 2007، وفي العراق في 1981؛ لكن توجيه ضربة لإيران سيكون مجازفة خطرة إذ يمكن أن تؤدي لضربة مضادة وأن تهز أسواق المال.

وربما يثير تهديد إسرائيل بضربة عسكرية تأييدا داخل الولايات المتحدة لتشديد بنود الاتفاق النووي لكن قد يكون له تأثير معاكس بتشجيعه المحافظين في إيران وتوسيعه فجوة في العلاقات بين واشنطن وحلفائها الأوربيين.

ولم تبرز حتى الآن أي من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى جانب الاتحاد الأوربي، نقاط قلق قوية بشأن إيران، ما يضع الولايات المتحدة في خندق بمفردها.

وتعتمد اليابان على الجيش الأمريكي في مساعدتها على الدفاع عن نفسها أمام تهديدات كوريا الشمالية وغيرها. وتتمثل إستراتيجية اليابان الدبلوماسية في الشرق الأوسط، الذي تشتري منه كل احتياجها من النفط تقريبا، في الحفاظ على علاقات صداقة مع كل الدول بما فيها إيران.

وقال كاتس المنتمي لحزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "طلبت من الحكومة اليابانية أن تدعم الخطوات التي يقودها الرئيس ترمب لتغيير الاتفاق النووي".

وأضاف "السؤال عما إذا كانت الشركات اليابانية ستبدأ العمل في إيران أم لا سؤال شديد الأهمية".

وقال إن إسرائيل ترغب في تعديل الاتفاق النووي بحيث يتم حذف موعد انقضائه وفرض شروط أشد لمنع إيران من تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة تستخدم في صنع مواد تدخل في تصنيع أسلحة نووية.

كما طلب كاتس أن تمنع العقوبات إيران من تحويل سوريا إلى قاعدة عسكرية تكون نقطة انطلاق لهجمات على إسرائيل وحث على إجراء يوقف تطوير طهران صواريخ باليستية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)

بريطانيا تعتمد لقاحا مضادا لفيروس كورونا خلال أيام

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (رويترز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

حاملة الطائرات الأمريكية- نيميتز- تتزود بالوقود (رويترز أرشيفية)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)