نواب جمهوريون يفتحون تحقيقين بحق أوباما وهيلاري كلينتون

أعلن نواب جمهوريون، الثلاثاء، فتح تحقيقين برلمانيين جديدين، يستهدفان الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما، والمرشحة الديموقراطية السابقة للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون.

ويرمي التحقيق بحق كلينتون إلى توضيح ملابسات قرار مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" ووزارة العدل خلال الحملة الانتخابية في 2016 بعدم ملاحقة المرشحة الرئاسية في حينه في قضية استخدامها حسابًا بريديًا إلكترونيًا خاصًا في تعاملاتها الرسمية حين كانت وزيرة للخارجية.

أما التحقيق بحق أوباما فيستهدف قرارًا اتخذته إدارته في 2013 ووافقت فيه على صفقة بيع مجموعة "يورانيوم وان" المنجمية الكندية لشركة روساتوم الروسية.

والقرار الذي أصدرته إدارة أوباما بعدما قامت المجموعة المنجمية بالعديد من التبرّعات لمنظمة كلينتون التي أسسها الرئيس السابق بيل كلينتون، سمح للشركة الروسية بالاستحواذ على 20% من مخزونات اليورانيوم الأمريكي.

ويأتي هذان التحقيقان في الوقت الذي يتعرض فيه الجمهوريون والرئيس دونالد ترمب لانتقادات شديدة بسبب سلسلة تحقيقات قضائية وبرلمانية حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.

وسارع الديموقراطيون إلى اعتبار التحقيقين محاولة من الجمهوريين لـ"صرف النظر" عن التحقيقات بشأن التدخل الروسي و"الخطر الذي تشكله روسيا على الأمن القومي الأمريكي".