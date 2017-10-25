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سياسة|مصر

مسؤول أممي: أوضاع حرية التعبير والإعلام في مصر "مرعبة"

ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
ديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
25/10/2017

وصف مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، "ديفيد كاي" اليوم الأربعاء أوضاع حرية الصحافة في مصر بـ"المخيفة والمرعبة".

وطالب "كاي"، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم، السلطات المصرية بالتوقف فورا عن ملاحقة الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر أن "أوضاع الصحافة والإعلام أيام حسني مبارك، كانت أفضل كثيرا مما هي عليه الآن".

وقال "نحن نتابع الوضع عن كثب ونطالب السلطات المصرية بالوقف الفوري لهجماتها ضد الإعلاميين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد".

وتابع المقرر الأممي "لقد بات الوضع مرعبا ومخيفا في مصر الآن. إنهم لا يلاحقون فقط المعارضين وإنما أيضا أي صاحب رأي مختلف".

وأضاف "إنه لشيء مؤلم أن نرى السلطات المصرية وهي تغلق كل المكتبات التي أنشأها الناشط جمال عيد، في القاهرة.. إنه وضع مرعب ويتسم بالوحشية".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أغلقت السلطات المصرية مكتبتين مملوكتين للناشط الحقوقي جمال عيد، بالقاهرة.

المصدر : الأناضول
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