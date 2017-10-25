شاهد: يونيسيف تقدم فرص تعليم لأطفال الروهينغيا في بنغلاديش

تقدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) فرص التعليم للأطفال الروهينغيا في مئات المدارس التي أنشئت داخل مخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش.

وقال متحدث باسم اليونيسف الثلاثاء إن 37 معلما في كل صف يدرسون اللغة البورمية والإنجليزية والرياضيات على أمل أن يتمكن التلاميذ من تأمين مستقبل مشرق وكسب لقمة العيش.

وأشارت اليونيسيف يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول إلى أن ما يقرب من 340 ألف طفل من الروهينغيا يعيشون في ظروف سيئة بالمخيمات حيث تفتقر إلى ما يكفي من الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.

وينضم ما يصل إلى 12 ألف طفل آخر، يفرون من العنف في ميانمار إلى المخيمات كل أسبوع، وهم لا يزالون يعانون من الفظائع التي يشهدونها.

وفى الإجمال، غادر حوالي 600 ألف لاجئ من الروهينغيا شمال ولاية راخين (أراكان) منذ 25 أغسطس/آب، وقالت الأمم المتحدة إن جيش ميانمار بدأ حملة "تطهير عرقى" ضدهم بسبب مزاعم حول هجمات قام بها متمردون.

وأنشأت اليونيسف مئات المدارس في مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف لمساعدة الأطفال على الهروب من قسوة حياة المخيم، مما يوفر لهم بعض الغذاء الصحي والجو الأسري في هذه العملية.

ويقدر أن واحدا من كل خمسة أطفال من الروهينغيا تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، مما يتطلب عناية طبية خاصة.