شاهد: وكالة أعماق تكشف عن فيديو لتفجير ملعب رياضي في سوريا

بثت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة لقطات جوية، تظهر ما قالت إنه عملية قصف ملعب رياضي نفذه التنظيم بطائرة بدون طيار ضد ملعب رياضي تستخدمه الحكومة السورية كمستودع للأسلحة.

وتظهر اللقطات، التي تم تصويرها من الطائرة بدون طيار نفسها، عملية إسقاط قنبلتين فوق الملعب الرياضي في الضواحي الغربية لدير الزور، ما نتج عنه سلسلة من الانفجارات الضخمة.

ومن غير الواضح متى حدثت هذه الواقعة بالضبط.

ولم تعلق الحكومة السورية على الحادث المزعوم، في حين أورد نشطاء محليون من مجموعة "دير الزور 24" أنباء عن انفجارات ضخمة استمرت لعدة ساعات من نفس المنطقة في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.

ويقع الملعب الرياضي، الذي يسمى المدينة الرياضية، على مشارف دير الزور مباشرة بجانب جامعة الفرات ومستشفى الأسد، على الطريق الرئيسي الذي يمثل مدخل المدينة من ناحية الغرب.

وتمكنت قوات النظام السوري، مدعومة بالطائرات الحربية الروسية ومليشيات مدعومة من إيران، من السيطرة على عاصمة محافظة دير الزور بأكملها تقريبا.