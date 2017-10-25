البث الحي
سياسة|بريطانيا

شاهد| تيريزا ماي: سنحتفل بمئوية وعد بلفور بكل فخر

25/10/2017

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها ستحتفل بمرور 100 عام على وعد بلفور بكل فخر، رافضة الاعتذار عن دور بريطانيا في تأسيس إسرائيل.

وأضافت ماي خلال الجلسة الأسبوعية لمساءلتها أمام البرلمان، أنها تفتخر بدور بريطانيا في إقامة دولة إسرائيل، وأنه من المهم العمل على التوصل إلى حل الدولتين لإنهاء النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت النداءات المتزايدة التي تطالب باعتذار بريطانيا عن وعد بلفور الذي أدى إلى إقامة دولة إسرائيل، كما رفضت تحمل المسؤولية عن النكبات التي لحقت بالفلسطينيين أثناء حقبة الانتداب البريطاني.

وقالت الحكومة في بيان لها في أبريل/نيسان الماضي إن وعد بلفور موضوع تاريخي ولا نية لها بالاعتذار عنه، بل أعربت عن الفخر بدور بريطانيا في إيجاد "دولة إسرائيل".

ووعد بلفور هو الاسم الشائع الذي أطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1917 إلى المصرفي والسياسي البريطاني اليهودي اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، وقال فيها إن "الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وإنها ستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية".

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)