البث الحي
سياسة

شاهد: تركيا تفتش حقائب مسافرين قادمين من ألمانيا بالكلاب

25/10/2017

فتشت السلطات التركية في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، مساء الثلاثاء، بواسطة كلاب بوليسية، حقائب مسافرين قادمين من ألمانيا، رداً على إجراء مماثل من برلين.

وبحسب مراسل الأناضول، قامت شرطة المطار بتوقيف بعض المسافرين الألمان عقب تسلم حقائبهم من المكان المخصص لها، وفتشتها بواسطة الكلاب بحثا عن مواد مخدرة.

وبعد انتهاء عملية التفتيش سمح للمسافرين بالرحيل لعدم العثور على أي مواد مخدرة بحوزتهم.

ومساء الجمعة الماضية، فتشت قوات الأمن التركية مسافرين نمساويين، بواسطة كلاب بوليسية، في المطار ذاته، ردا على إجراء نمساوي مماثل بحق مواطنين أتراك، أثار استياء الحكومة التركية.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)