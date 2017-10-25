تشاهدون اليوم على "الجزيرة مباشر": ندوة لرئيسي الاستخبارات السعودية والإسرائيلية السابقين

تبث قناة "الجزيرة مباشر" اليوم الندوة الكاملة للأمير السعودي تركي الفصيل مدير المخابرات السعودية السابق، وأفراييم هاليفي مدير الموساد الإسرائيلي السابق.

والندوة هي جزء من مؤتمر " أمن الشرق الأوسط" المنظم برعاية منتدى السياسية الإسرائيلية في مدينة نيويورك الأمريكية.

وتبث الندوة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول في الساعة 11:55 مساءا بتوقيت مكة المكرمة، 8:55 مساءا بتوقيت جرينتش.

وخلال الندوة دافع الفيصل عن لقاءاته المتكررة مع الساسة والقادة الإسرائيليين، مشيدا بدور الرئيس الأمريكي ترمب على عدم التصديق على المعاهدة النووية مع إيران.

واستبعد تركي الفيصل أن تكون بلاده قد دخلت في صفقة سرية مع إسرائيل بسبب العداء المشترك لإيران، لكنه أكد أن استمرار القضية الفلسطينية يضيع على المنطقة فرصة تعاون كبيرة بين العرب وإسرائيل، مشيدا بقرار ترمب عدم التصديق على المعاهدة النووية مع ايران، ووصف ذلك بـ"الخطوة الإيجابية".

من جهته، أشاد المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق أفراييم هاليفي بجهود السعودية في تقريب وجهات النظر الإسرائيلية العربية، بشكل يسبق بسنوات الظهور المتكرر للأمير تركي مع ساسة إسرائيليين سابقين.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية قد نفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن زيارة سرية لأحد المسؤولين في السعودية لإسرائيل، وأكد أن هذا الخبر عار عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

وكانت وكالات أنباء ووسائل إعلام ذكرت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد زار إسرائيل سرا في سبتمبر/أيلول الماضي. وقال المصدر إن السعودية كانت دائما واضحة في تحركاتها واتصالاتها وليس لديها ما تخفيه في هذا الشأن.