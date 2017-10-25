البردويل: لم يطلب منا أحد تسليم سلاح المقاومة

أكد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه لم يتم التطرق أبدا إلى تسليم سلاح المقاومة في المناقشات سواء مع حركة فتح أو مع الجانب المصري أو مع أي جانب.

وقال البردويل في لقاء مفتوح في غزة الثلاثاء تحت عنوان "مستجدات المصالحة الفلسطينية" إن المصالحة الفلسطينية تمضي بشكل جيد ولا توجد أية معوقات حتى الآن، مؤكدا أن القرار هو عدم العودة إلى الانقسام والمناكفات السياسية.

وأشار البردويل إلى أنه لا مناص من الشراكة وعدم العودة إلى الوراء والمضي قدما في المصالحة الوطنية.

وأوضح البردويل أن كافة الفصائل وحركة حماس تريد تطبيق الاتفاقية بحذافيرها دون أي تعديل.

وأضاف البردويل أنه يتوقع نقل إدارة المعابر قبل الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وأن تكون إدارة المعابر مشتركة مع حركة فتح.