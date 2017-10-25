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سياسة

البردويل: لم يطلب منا أحد تسليم سلاح المقاومة

البردويل: لم يطلب منا أحد تسليم سلاح المقاومة
البردويل: لم يطلب منا أحد تسليم سلاح المقاومة
24/10/2017

أكد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه لم يتم التطرق أبدا إلى تسليم سلاح المقاومة في المناقشات سواء مع حركة فتح أو مع الجانب المصري أو مع أي جانب.

وقال البردويل في لقاء مفتوح في غزة الثلاثاء تحت عنوان "مستجدات المصالحة الفلسطينية" إن المصالحة الفلسطينية تمضي بشكل جيد ولا توجد أية معوقات حتى الآن، مؤكدا أن القرار هو عدم العودة إلى الانقسام والمناكفات السياسية.

وأشار البردويل إلى أنه لا مناص من الشراكة وعدم العودة إلى الوراء والمضي قدما في المصالحة الوطنية.

وأوضح البردويل أن كافة الفصائل وحركة حماس تريد تطبيق الاتفاقية بحذافيرها دون أي تعديل.

وأضاف البردويل أنه يتوقع نقل إدارة المعابر قبل الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وأن تكون إدارة المعابر مشتركة مع حركة فتح.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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