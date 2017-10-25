أمريكا تكشف سبب منع قائد جيش إندونيسيا من دخول أراضيها

قالت السفارة الأمريكية في جاكرتا في بيان على الإنترنت اليوم الأربعاء إن "خطأ إداريا" تسبب في منع قائد الجيش الإندونيسي من السفر إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع.

وكان الجنرال جاتوت نورمانتيو على وشك ركوب طائرة في طريقه إلى الولايات المتحدة يوم السبت عندما أبُلغ بأن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية ستمنعه من الدخول على الرغم من أنه كان يحمل تأشيرة سفر وتلقى دعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة الجنرال جوزيف دانفورد لحضور مؤتمر في واشنطن.

وأضافت السفارة في بيان "تسبب خطأ إداري في تأخير الجنرال جاتوت نورمانتيو وزوجته عن ركوب طائرتهما. جرى تصحيح الخطأ سريعا.

اتخذنا الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار هذا الأمر".

ودفعت الواقعة مسؤولين أمريكيين كبارا من بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ومبعوثون في جاكرتا للاعتذار إلى إندونيسيا التي طلبت تفاصيل أسباب منع نورمانتيو من السفر في حين سمح له من قبل بزيارات رسمية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع إن السفارة الأمريكية في جاكرتا أبلغت مكتب نورمانتيو بأنه قد يتأخر في ركوب الطائرة بسبب "بروتوكولات أمنية أمريكية" غير محددة.

وأضافت أن الحكومة الأمريكية لم تتمكن من حل المشكلة قبل وصول نورمانتيو للمطار ومنعه من ركوب الطائرة. واستكملت الإجراءات وجرى حجز رحلة طيران أخرى للجنرال لكنه اختار ألا يسافر.

وقال نورمانتيو للصحفيين أمس الثلاثاء إنه لم يسافر في موعد لاحق لأنه أبلغ الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بالأمر مضيفا أنه لن يسافر إلا "بناء على أوامر جديدة من الرئيس".

وتابع "لم يظهر مؤشر (من جانب الرئيس) لذا فلم تعد لدي روح المبادرة للذهاب" قائلا إنه يشعر بخيبة الأمل لأنه لم يتمكن من لقاء نظيره وصديقه دانفورد الذي دعاه لحضور مؤتمر عن مكافحة الإرهاب.