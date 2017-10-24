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سياسة

وزير بحريني: الخلاف مع قطر لن يكون طويل الأمد

وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني
وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني
24/10/2017

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد الزياني الثلاثاء إن من المرجح ألا يستمر الخلاف الدبلوماسي مع قطر لفترة طويلة كما أنه لن يغير التوقعات الاقتصادية للبحرين.

وأضاف في مؤتمر للأعمال في الرياض "أعتقد أن طبيعة المشكلة مع قطر لن تجعلها طويلة الأمد وأن الخلاف سيحل إن آجلا أو عاجلا". ولم يذكر تفاصيل عن تصوره لكيفية حل الخلاف.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي واتهمتها بدعم الإرهاب وتنفي الدوحة ذلك.

وقال الزياني إن البحرين، التي خفضت وكالات التصنيف الائتماني جدارتها الائتمانية بعد أن أثر انخفاض أسعار النفط العالمية على ماليتها، ستمضي قدما في جهود تدعيم اقتصادها بالإنفاق على مشروعات التنمية معتمدة جزئيا على مساعدات من دول مجاورة.         

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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