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سياسة

فيسبوك تبحث فصل الإعلانات عن الأخبار الشخصية

فيسبوك تحذف ملايين المنشورات عن إساءة الأطفال
فيسبوك تحذف ملايين المنشورات عن إساءة الأطفال
24/10/2017

قالت شركة فيسبوك إنها تقوم بتجربة فكرة تقسيم الصفحة الإخبارية إلى اثنتين بحيث تفصل الإعلانات عن الأخبار الشخصية في خطوة قد تدفع بعض الشركات إلى زيادة إعلاناتها.

والمشاركات في المواد الإخبارية متنوعة وتتراوح بين صور من الأصدقاء إلى تحديث من أفراد العائلة إلى إعلانات ومواد من المشاهير أو صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها لمتابعتها.

ووفقا لبيان من الشركة فإن هذه التجربة، التي تجري في ست دول صغيرة، تقدم صفحتين للمستخدم، الأولى تركز على الأصدقاء والعائلة والثانية مخصصة للصفحات التي تعجب العملاء.

وقد يدفع هذا التعديل من يديرون الصفحات – وهم الجميع ، من المنافذ الإخبارية إلى الموسيقيين والفرق الرياضية – إلى دفع مقابل لنشر إعلانات إذا أرادوا أن تظهر على صفحة الأصدقاء والعائلة.

وقال "آدم موسيري " المدير التنفيذي في فيسبوك المسؤول عن التغطية الإخبارية في تدوينة إن التجربة التي تجري في بوليفيا وكمبوديا وغواتيمالا وصربيا وسلوفاكيا وسريلانكا قد تستمر لشهور.

وأضاف أن الشركة لا تعتزم إجراء تجربة الصفحتين على المستوى العالمي لمستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم.

وأكد أن فيسبوك لا تعتزم حاليا إرغام الصفحات التجارية على "دفع مقابل توزيع أعمالها".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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