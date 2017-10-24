فرنسيون مؤيدون لكتالونيا يعرضون استضافة "حكومة في المنفى"

عرض فرنسيون مؤيدون لاستقلال كتالونيا استضافة رئيس الإقليم الانفصالي كارليس بوتشيمون "لقيادة حكومة في المنفى" في مدينة بيربينيان الفرنسية التي تربطها صلات عميقة مع الإقليم الإسباني.

وقال جوم رور رئيس حزب (يونيتات كاتالانا ) الذي يسعى بدوره لتقرير مصير أبناء الأقلية الكتالونية في جنوب فرنسا "نشعر أن أوربا لا تلعب دورها".

وتابع، أنه وفيما تشتد العواصف، سألنا الناس لنرى ما إذا كانوا قادرين على استضافة الحكومة الكتالونية والأشخاص الذين سيجبرون على المغادرة، مشيرا إلى بلدة بيربينيان عاصمة مقاطعة البيرينيه الشرقية في جنوب غرب فرنسا والتي تشكل معبرا بين برشلونة والجنوب الفرنسي.

وكان هذا الإقليم جزءا من كتالونيا ولم يصبح فرنسيا إلا منذ النصف الثاني من القرن السابع عشر.

وهرب العديد من قادة كتالونيا الى هذه المنطقة الفرنسية أثناء الحكم الطويل للديكتاتور الإسباني الجنرال فرانشيسكو فرانكو.

وكان الانفصاليون في كتالونيا هددوا بتنظيم حملة "عصيان مدني شامل" في حال نفذت مدريد تهديداتها بإقالة قادة الإقليم وعلى رأسهم بوتشيمون.