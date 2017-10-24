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سياسة

فرنسا تبحث بيع طائرات رافال جديدة لمصر

السيسي يوقع في دفتر الضيوف خلال زيارته لوزارة الدفاع الفرنسية
السيسي يوقع في دفتر الضيوف خلال زيارته لوزارة الدفاع الفرنسية
24/10/2017

قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا ستبحث صفقة محتملة لبيع مزيد من طائرات رافال مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى باريس.

ووفقا لاتفاقات سابقة توصلت فرنسا لعدد من الاتفاقات العسكرية الكبيرة مع مصر منها بيع 24 طائرة رافال قتالية وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترال في عقود قيمتها نحو 6 مليارات يورو (نحو 7 مليارات يورو).

وتضمن عقد الطائرات رافال عام 2015، وهو أول عقد تصدير للطائرات، خيار بيع 12 طائرة أخرى.

وقال لو مير في تصريحات لـ"راديو أوروبا 1″ معلقا على تقارير تحدثت عن إمكانية بيع 12 طائرة رافال إضافية لمصر: " سيبحث رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ذلك اليوم مع الرئيس (السيسي)" إلا أنه أضاف أن وزارته تُحجم عن الصفقة جراء شروط الدفع التي طلبتها مصر.

وأضاف: "من الطبيعي أن تريد وزارة المالية الفرنسية التأكد من أن مصر ستكون قادرة على دفع ثمن طائراتها".

وتمتد زيارة السيسي لباريس حتى غد الأربعاء.

ورفضت شركة داسو للصناعة الجوية المصنعة لطائرات رافال التعليق.

وقال لو مير: "فيما يتعلق بحقوق الإنسان بالطبع سنبحث الأمر. دون شك سيثير رئيس الجمهورية قضية حقوق الإنسان عندما يتناول الغداء مع نظيره المصري".

وتتهم منظمات حقوقية بالداخل والخارج فرنسا تحت قيادة ماكرون بالتزام الصمت تجاه ما يتردد عن انتهاكات متزايدة للحريات من جانب حكومة السيسي مع اقتراب انتخابات الرئاسة في مصر عام 2018.

واستبقت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اجتماع السيسي وماكرون بمطالبة الرئيس الفرنسي بعدم التساهل مع حملة القمع والانتهاكات التي يشنها نظام السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في مصر كما فعل سلفه فرانسوا أولاند.

المصدر : رويترز
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