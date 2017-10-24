شاهد: وصول "إبراهيم حلاوة" إلى دبلن بعد قضائه 4 سنوات في السجون المصرية

وصل الناشط المصري الذي يحمل الجنسية الإيرلندية إبراهيم حلاوة إلى دبلن بعد إطلاق سراحه من السجون المصرية التي قضى فيها أكثر من أربع سنوات.

ونجحت كاميرا "الجزيرة مباشر" في تصوير لقطات حصرية للحظة وصول "حلاوة" إلى مطار دبلن واستقباله من أفراد أسرته بجانب العشرات من النشطاء المتابعين لقضيته والمتضامنين معه.

وكان حلاوة قد اعتقل خلال القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح" بالقاهرة عام 2013 في أعقاب انقلاب الجيش المصري على الرئيس المعزول محمد مرسي.

واتهم حلاوة البالغ من العمر 21 عاما مع 500 آخرين بمن فيهم ثلاثة من شقيقاته بالتحريض على العنف، والشغب، والتخريب، إلا أنه أُطلق سراح شقيقات حلاوة الثلاثة بعد حوالي ثلاثة أشهر، وتم السماح لهن بالعودة إلى إيرلندا، ولكن ابراهيم ظل في السجن.

وأطلقت السلطات المصرية سراح إبراهيم حلاوة بعد تبرئته الشهر الماضي من تهمة القتل في محاكمة جماعية استمرت أربعة أعوام انتقدتها جماعات حقوق الإنسان، وبرأته المحكمة من هذه التهم جميعا قبل أكثر من شهر مضى، لكن الإفراج عنه تأجل.

وأدى تأجيل إطلاق سراحه بوزير العدل السابق في أيرلندا إلى الدعوة لطرد السفير المصري لدى دبلن.

ويذكر أن معارضي الانقلاب وأنصار الرئيس السابق محمد مرسي تظاهروا في يوم الجمعة 16 أغسطس/آب 2013 بميدان رمسيس بجوار مسجد الفتح عقب أحداث فض ميداني رابعة والنهضة الدموية.

وعند فض الشرطة لمظاهرتهم احتمى بعضهم بالمسجد الذي كان قد تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى.