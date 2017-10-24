شاهد: نشطاء ينددون بـ"الإرهاب السعودي" خلال مؤتمر بواشنطن

ندد محتجون أمريكيون في العاصمة واشنطن بحرب السعودية على اليمن، ورفعوا لافتات تدعو إلى وقف ما سمَـوه "الإرهاب السعودي".

وقاطع عدد من المحتجين وزير الدفاع الأمريكي الأسبق "ليون بانيتا" خلال حديثه في مؤتمر يحمل عنوان "مكافحة التطرف العنيف: قطر وإيران والإخوان المسلمون" الذي نظمه معهد هدسون المحسوب على اليمين المتطرف والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة.

وقال المحتجون إن السعودية تسببت في أكبر أزمة إنسانية في اليمن.

وكان منظمو المؤتمر يسعون إلى جعله ساحة لانتقاد قطر، لكن الحاضرين فوجئوا بالمحتجين يرفعون لافتات مناهضة للسعودية وسياساتها، قبل أن يخرجهم الأمن عنوة من قاعة المؤتمر.

وكان من المتحدثين في المؤتمر ستيف بانون، كبير المخططين الإستراتيجيين السابق للرئيس ترمب، والذي وجه انتقادات لقطر.

وجاءت مشاركة بانون، بينما أثار موقع ماكلاتشي الإخباري تساؤلات حول علاقة بانون بالإمارات؛ حيث كشف الموقع عن فوز شركة مرتبطة ببانون بعقد تفوق قيمته 300 ألف دولار لشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد قطر.