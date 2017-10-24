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شاهد: فيتو روسي ضد مشروع قرار بشأن الأسلحة الكيميائية بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو ضد تجديد التحقيق في استخدام أسلحة كيمائية بسوريا
روسيا تستخدم الفيتو ضد تجديد التحقيق في استخدام أسلحة كيمائية بسوريا
24/10/2017

استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لتمنع تجديد تفويض مهمة تحقق في استخدام أسلحة كيمائية في سوريا.

وتشكل التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمعروف باسم آلية التحقيق المشتركة، بالإجماع من دول مجلس الأمن الدولي وعددها 15 في 2015 وجرى تجديد تفويضه عاما آخر في 2016.

وامتنعت الصين عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي، بينما انضمت بوليفيا إلى روسيا في رفض التجديد فيما صوتت 11 دولة لصالحه.

وينتهي تفويض البعثة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وطلبت روسيا تأجيل تصويت المجلس على تمديد تفويض البعثة، لكن الاقتراح الروسي قوبل بالرفض بأغلبية ثمانية أصوات مقابل أربعة أصوات وامتناع ثلاث دول عن التصويت.

وسبق لروسيا استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن عدة مرات لتعطيل القرارات التي تتعلق بسوريا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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