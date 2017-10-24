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سياسة

شاهد: شخص يرمي ترمب بأعلام روسية ويصفه بـ"الخائن"

24/10/2017

تمكن شخص من الاقتراب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء داخل مبنى الكونغرس رغم الإجراءات الأمنية القائمة، ورماه بأعلام روسية صغيرة.

وصاح الرجل بالرئيس الأميركي وهو على بعد أمتار منه "ترمب يعني الخيانة"، إلا أن ترمب أكمل طريقه بشكل عادي برفقة السناتور ميتش ماكونيل.

وأضاف الرجل بعد أن ألقى عناصر شرطة مبنى الكابيتول القبض عليه بهدوء "هذا الرئيس تآمر مع عميل للحكومة الروسية لسرقة الانتخابات".

ووقف الرجل إلى جانب الصحفيين الذين كانوا يغطون زيارة ترمب إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين .

وبقي الرجل على بعد أمتار من الرئيس الأميركي الذي لم تصبه الأعلام الروسية.

وقدم الرجل المحتج نفسه على أنه "راين كلايتون" من منظمة تدعى "اميريكانز تايك اكشين" التي تطالب بإقالة ترمب. وهو سبق أن وزع أعلاما روسية خلال مؤتمر محافظ قرب واشنطن.

يذكر أن هناك تحقيقات عدة قائمة في الكونغرس، ومن قبل المحقق العام الخاص روبرت مولر حول تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة التي جرت عام 2016، خصوصا حول احتمال وجود اتصالات بين فريق ترمب ومسؤولين من روسيا،    

ولم يصدر أي تقرير بعد عن هذه التحقيقات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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