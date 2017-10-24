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سياسة|ماليزيا

شاهد: المتهمتان بقتل أخي زعيم كوريا الشمالية تعيدان تمثيل الجريمة

24/10/2017

قامت السيدتان المتهمتان بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ نام، بجولة في مطار كوالالمبور، مسرح الجريمة.

وكان بصحبة المتهمتين قضاة وممثلو ادعاء ومحامو الدفاع وممثلون عن بلدي السيدتين داخل مطار كوالالمبور في حراسة مشددة من عناصر من الشرطة المدججة بالسلاح، إذ قامت المتهمتان بإعادة تمثيل الأحداث بهدف إعطاء هيئة المحاكمة والادعاء والمحامين منظورا أفضل لها.

وظهرت السيدتان جالستين على كرسي متحرك بعدما شكتا من الإرهاق بسبب ارتدائهما لقميصين واقيين من الرصاص.

ومن الشائع إعادة تمثيل الجرائم في المحاكمات الماليزية، وذلك بهدف إعطاء المشاركين في المحاكمة وجهة نظر أفضل عن الأحداث.

وزار قاضي المحكمة العليا عزمي عريفين كشك تسجيل الدخول في مبنى الطيران الاقتصادي إذ يُتهم أن المرأتين لطختا وجه كيم جونغ نام بغاز الأعصاب "في إكس" هناك في 13  فبراير/شباط.

وأظهرت لقطات الأمن التي عرضت سابقا أثناء محاكمة المرأتان الإندونيسية ستي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونغ وهما تسرعان إلى دورات المياه بعد ذلك لغسل أيديهما.

وتُواجه المتهمتان عقوبة الإعدام إذا أدينتا بقتل كيم جونغ نام عمدا.

وبموجب القانون الماليزي، لا يمكن الحكم على المشتبه فيهما بالموت إذا لم يكن لديهما نية للقتل، وهو ما يعتمد عليه محامو الدفاع بالدرجة الأولى.

وتدعي كلتاهما أنهما ضحيتان غير متعمدتين وأنه تم استخدامهم في مؤامرة متقنة أدارها عدد من الرجال الذين أقنعوهما بأن تشاركا في برنامج ساخر من تلفزيون الواقع، بحيث تقومان بتلطيخ وجوه أشخاص غير منتبهين بسائل ملطف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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