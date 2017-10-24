البث الحي
سياسة

شاهد: السيسي يصل باريس ويلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية

24/10/2017

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر مساء الإثنين حيث كان في استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، ضمن زيارة تستمر 3 أيام إلى فرنسا.

وناقش السيسي مع بارلي التعاون العسكري بين مصر وفرنسا.

ومن المتوقع أن يلتقي السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيناقش مع السيسي قضايا حقوق الإنسان في مصر.

واستبقت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اجتماع السيسي وماكرون بمطالبة الرئيس الفرنسي بعدم التساهل مع حملة القمع والانتهاكات التي يشنها نظام السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في مصر.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

البرهان: أمريكا ليست جمعية خيرية تعطي بلا مقابل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (رويترز)

تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

الجيش الإثيوبي يعلن سيطرته على عاصمة إقليم تيغراي

أفراد من قوات منطقة أمهرة يستقلون شاحنتهم أثناء توجههم لمواجهة جبهة تحرير تيغراي الشعبية في سانجا (رويترز)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)