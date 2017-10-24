شاهد: السيسي يصل باريس ويلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس في وقت متأخر مساء الإثنين حيث كان في استقباله وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، ضمن زيارة تستمر 3 أيام إلى فرنسا.

وناقش السيسي مع بارلي التعاون العسكري بين مصر وفرنسا.

ومن المتوقع أن يلتقي السيسي بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه اليوم الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون سيناقش مع السيسي قضايا حقوق الإنسان في مصر.

واستبقت منظمات حقوقية دولية، في مقدمتها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، اجتماع السيسي وماكرون بمطالبة الرئيس الفرنسي بعدم التساهل مع حملة القمع والانتهاكات التي يشنها نظام السيسي ضد المعارضة والمجتمع المدني في مصر.