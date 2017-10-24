ترمب يتبادل الإهانات مع سناتور وصفه بـ "الرئيس الكاذب"

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإهانات مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر.

ووصف السناتور الجمهوري البارز ترمب بأنه "كذاب" وذلك قبل ساعات من اجتماع الرئيس مع أعضاء في الكونغرس للتوصل إلى توافق بشأن إجراء إصلاحات ضريبية.

وطلب ترمب من أعضاء الكونغرس المنتمين للحزب الجمهوري إقرار مجموعة من التخفيضات الضريبية تشمل خفض ضريبة دخل الشركات بحلول نهاية العام.

وكان الهدف من اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بعد ظهر اليوم تعزيز الدعم داخل حزبه. لكن قبل ساعات من اجتماع الرئيس مع حزبه، كتب ترمب على تويتر "بوب كوركر.. الذي لم يتسن انتخابه صيادا للكلاب في تنيسي يحارب الآن تخفيضات الضرائب".

ورد كوركر عبر تويتر قائلا "نفس الأكاذيب من رئيس كذاب". كان السناتور قد أشار إلى البيت الأبيض من قبل بأنه "دار حضانة للبالغين".

واختلف كوركر، الذي قال إنه لن يترشح للانتخابات العام القادم، مع الرئيس علنا لأسابيع وصعد من حدة تصريحاته في مقابلة تلفزيونية قال فيها إن الرئيس يتحرى الكذب وحط من "شأن الولايات المتحدة وقوض علاقاتها على مستوى العالم".

وقال كوركر عضو الحزب الجمهوري إن "الرئيس يجد صعوبة كبيرة في تحري الصدق في كثير من الأمور"، مضيفا بأن "هذا مدهش. للأسف زعماء العالم يعرفون جيدا أن معظم ما يقوله غير صحيح".

وواصل السناتور الجمهوري هجومه على ترمب دون هوادة وأقر بأن التوتر بين الرجلين اللذين كانا حليفين سابقا يتراكم منذ شهور.

وهاجم كوركر الرئيس الأمريكي لتحدثه في أمور تبين بسهولة أنها كذب وتساءل لماذا يصر ترمب على ذلك.

وقال "لا أعرف لماذا يتدنى بنفسه إلى هذا المستوى. هذا مستوى متدن ويحط من قدر بلدنا بهذه الطريقة لكنه يفعل ذلك… إنه يحطم عن عمد علاقاتنا في أنحاء العالم التي كانت مفيدة لأمتنا".